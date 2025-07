Bonicelli cade dagli anelli: operato al collo, è in coma. Italia ritira la squadra

Sono ore di attesa e ansia quelle che sta vivendo la delegazione azzurra in trasferta a Essen, in Germania, per le 32esime Universiadi Estive. Lorenzo Bonicelli, 23 anni, originario di Lecco, è stato protagonista di una brutta caduta durante la terza rotazione del concorso a squadre di ginnastica artistica: uscito male dal suo esercizio agli anelli, è caduto sbattendo il collo. Immediatamente soccorso dall'equipe medica dell'organizzazione tedesca e dai responsabili sanitari di Fisu e Cusi, il giovane ginnasta lombardo è stato trasportato al vicino Policlinico universitario dove è stato operato. Dalla Federginnastica - che intanto ha deciso di ritirare la squadra dalla competizione visto il comprensibile coinvolgimento emotivo - fanno sapere di essere ancora in attesa di notizie ufficiali sulle condizioni dell'atleta.