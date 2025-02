Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Un ciclista 49enne ha perso la vita a Salerno in seguito ad un incidente avvenuto questa mattina in via Fra' Generoso, all'incrocio con la strada che conduce al Castello Arechi.Secondo una prima ricostruzione, un camion in transito ha perso parte del carico di ecoballe che ha travolto un gruppo di ciclisti sulla corsia opposta. Immediato l'arrivo dei soccorritori: Vigili del Fuoco, 118, Polizia di Stato e Polizia Municipale. I vigili del fuoco sono intervenuti anche con un'autogru per sollevare il carico, ma purtroppo per uno dei ciclisti non c'è stato nulla da fare. Un altro ciclista è rimasto ferito in modo grave ed è stato trasportato d'urgenza in ospedale a Salerno. Al momento la strada è chiusa al transito in entrambe le direzioni per consentire i rilievi e le operazioni di messa in sicurezza.