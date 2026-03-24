Il cielo oltre la stanza: è morto a 91 anni Gino Paoli

È morto Gino Paoli. 'Questa notte Gino ci ha lasciato in serenità e circondato dall’affetto dei suoi cari', ha annunciato la famiglia in una nota. Nato a Monfalcone nel 1934, ma cresciuto a Genova, aveva 91 anni.

Gino Paoli è stato tra i più grandi interpreti e autori della canzone d’autore del Novecento. Nato a Genova nel 1934 è stato uno dei massimi esponenti della cosiddetta “scuola genovese”, accanto ad artisti come Fabrizio De André, Luigi Tenco e Umberto Bindi, contribuendo a rinnovare profondamente il linguaggio della musica leggera italiana.

Autore di brani entrati nella memoria collettiva, Paoli ha firmato canzoni senza tempo come Il cielo in una stanza, Sapore di sale, La gatta e Senza fine, capaci di attraversare generazioni mantenendo intatta la loro forza evocativa.

Artista schivo e lontano dalle logiche dello spettacolo più esposto, Paoli ha sempre privilegiato una dimensione intima e personale della musica. Nel corso della sua lunga carriera ha saputo reinventarsi, collaborando con numerosi artisti e avvicinandosi anche al jazz, senza mai perdere la propria identità stilistica.