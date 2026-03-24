Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Il cielo oltre la stanza: è morto a 91 anni Gino Paoli

Il cielo oltre la stanza: è morto a 91 anni Gino Paoli

Nato a Genova nel 1934 è stato uno dei massimi esponenti della cosiddetta scuola genovese accanto ad artisti come Fabrizio De André, Luigi Tenco e Umberto Bindi

1 minuto di lettura

È morto Gino Paoli. 'Questa notte Gino ci ha lasciato in serenità e circondato dall’affetto dei suoi cari', ha annunciato la famiglia in una nota. Nato a Monfalcone nel 1934, ma cresciuto a Genova, aveva 91 anni.

Gino Paoli è stato tra i più grandi interpreti e autori della canzone d’autore del Novecento. Nato a Genova nel 1934 è stato uno dei massimi esponenti della cosiddetta “scuola genovese”, accanto ad artisti come Fabrizio De André, Luigi Tenco e Umberto Bindi, contribuendo a rinnovare profondamente il linguaggio della musica leggera italiana.

Autore di brani entrati nella memoria collettiva, Paoli ha firmato canzoni senza tempo come Il cielo in una stanza, Sapore di sale, La gatta e Senza fine, capaci di attraversare generazioni mantenendo intatta la loro forza evocativa.

Artista schivo e lontano dalle logiche dello spettacolo più esposto, Paoli ha sempre privilegiato una dimensione intima e personale della musica. Nel corso della sua lunga carriera ha saputo reinventarsi, collaborando con numerosi artisti e avvicinandosi anche al jazz, senza mai perdere la propria identità stilistica.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli più Letti Taglio delle accise, il governo Meloni ha preso i soldi anche dalla Sanità

Taglio delle accise, il governo Meloni ha preso i soldi anche dalla Sanità

Referendum, da Meloni toni da Armageddon: 'Se non passa la riforma stupratori e pedofili rimessi in libertà'

Referendum, da Meloni toni da Armageddon: 'Se non passa la riforma stupratori e pedofili rimessi in libertà'

Referendum, la capo di Gabinetto del ministro Carlo Nordio: 'Se vince il no scappo dall'Italia'

Referendum, la capo di Gabinetto del ministro Carlo Nordio: 'Se vince il no scappo dall'Italia'

'Scandalo Delmastro: le frequentazioni del cerchio magico della Meloni sono un problema per l'Italia'

'Scandalo Delmastro: le frequentazioni del cerchio magico della Meloni sono un problema per l'Italia'

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli Recenti Referendum giustizia, vince il No. Sconfitta la linea del Governo Meloni: la riforma non passa

Referendum giustizia, vince il No. Sconfitta la linea del Governo Meloni: la riforma non passa

Salvini contestato ai funerali di Umberto Bossi: 'Molla la camicia verde, vergogna'

Salvini contestato ai funerali di Umberto Bossi: 'Molla la camicia verde, vergogna'

È morto Umberto Bossi, il Padre della Lega Nord aveva 84 anni

È morto Umberto Bossi, il Padre della Lega Nord aveva 84 anni

Mossa pre-referendum della Meloni: taglio delle accise per solo 20 giorni

Mossa pre-referendum della Meloni: taglio delle accise per solo 20 giorni