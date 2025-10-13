Il ministro Roccella: 'Gite scolastiche ad Auschwitz per associare l’antisemitismo al fascismo'. E' bufera
La dura reazione della Segre: 'Memoria storica fa male a chi ha scheletri nell’armadio'
Lo ha dichiarato il ministro per la Famiglia e le Pari Opportunità, Eugenia Roccella, intervenendo a un convegno dell’Ucei organizzato al Cnel a Roma.
Roccella ha aggiunto che in Italia “non si è fatto fino in fondo i conti con l’antisemitismo”, sostenendo che le “gite scolastiche ad Auschwitz” siano state incoraggiate “perché servivano a dirci che l’antisemitismo era qualcosa di collocato nella storia e in una precisa area politica: il fascismo”.
“Le gite ad Auschwitz – ha spiegato – sono state un modo per ripetere che l’antisemitismo era una questione fascista e basta. Il problema, invece, oggi è fare i conti con il nostro antisemitismo, senza illuderci che tutto si sia esaurito in un’epoca o in un’area politica”.
Le parole del ministro hanno suscitato reazioni indignate nel mondo politico e sui social.
A partire dalla senatrice a vita Liliana Segre: “Stento a credere che una ministra della Repubblica, dopo avere definito ‘gite’ i viaggi di istruzione ad Auschwitz, possa avere detto che sono stati incoraggiati per incentivare l’antifascismo.
“Giorgia Meloni prenda subito le distanze dall’indecente uscita della ministra Roccella perché a tutto c’è un limite, nonostante questo governo dimostri come sia possibile superarlo anche insultando i viaggi della memoria ad Auschwitz e provando a riscrivere la storia. Ci aspettiamo, per il rispetto che si deve alla tragedia dell’Olocausto e per la dignità del nostro Paese, una netta presa di distanza di Giorgia Meloni nei confronti di questa inqualificabile dichiarazione”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
'Segre ha buonsenso sul genocidio': Francesca Albanese non lo accetta e lascia lo studio
E la cantante Elisa piange a dirotto sui social per la Flotilla bloccata
Elezioni in Calabria, non c'è partita: Occhiuto trionfa. Nuova disfatta per l'asse Pd-M5S
Ciro Grillo e i tre amici condannati a 8 anni e 6 anni 6 mesi per stupro di gruppoArticoli Recenti
Ilaria Salis è salva per un voto: Europarlamento boccia la revoca dell’immunità
Roma, corteo Pro-Pal: dalle bandiere per la Pace alla guerriglia con la polizia
Nato, Rutte: ‘Siamo tutti in pericolo, i missili russi possono colpire anche Roma’
Il Garante boccia sciopero generale pro-Flotilla: 'Illegittimo', ma Landini va avanti