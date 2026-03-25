Insegnante di scuola media accoltellata da uno studente nel Bergamasco

Si trova ricoverata in gravi condizioni in ospedale, a Bergamo, una professoressa che sarebbe stata accoltellata da uno studente. E’ accaduto, stamane, davanti all’Istituto comprensivo di via Damiano Chiesa, a Trescore Balneario, nel Bergamasco.

Giunti sul posto i carabinieri hanno accertato che poco prima all’interno dell’istituto uno studente ha aggredito in uno dei corridoi della scuola una sua insegnante con un’arma bianca e successivamente è stato immobilizzato da un altro insegnante e da due collaboratori scolastici fino all’arrivo dei militari. La vittima è stata trasportata in ospedale in codice rosso, ma non è in pericolo di vita. L’istituto è stato posto in sicurezza. Si è trattato di un gesto isolato e non risultano altre persone coinvolte. Il movente non è riconducibile a finalità terroristiche.



'Ho parlato con l’ospedale di Bergamo: l’insegnante non è fortunatamente in pericolo di vita. Mi trovo a Parigi per la riunione globale dei Ministri dell’Istruzione convocata dall’Unesco, porterò questo caso drammatico all’attenzione dei Ministri dei Paesi convenuti. L’Italia è membro attivo e partecipe del Comitato di Coordinamento e condivide la responsabilità di decidere le priorità e le politiche educative a livello mondiale. Purtroppo, la violenza nelle scuole non è solo un grave problema nazionale. Ieri in Messico due insegnanti sono stati uccisi da uno studente e violenze si registrano sempre più frequentemente in tante parti del mondo contro il personale scolastico. Con il direttore generale dell’UNESCO pensiamo serva una riflessione più generale sulla violenza nelle scuole legata anche all’uso dei social'. Così in una nota il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.Foto Italpress