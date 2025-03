La Camera abolisce il test di ingresso per Medicina: addio ai quiz

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La riforma per l'accesso ai corsi di laurea in Medicina, Odontoiatria e Veterinaria è ufficialmente legge. A partire dal prossimo anno accademico, non ci saranno più i tradizionali test di ingresso, e la selezione degli studenti verrà spostata al termine del primo semestre. Solo coloro che otterranno i migliori risultati potranno proseguire gli studi in queste facoltà.

Approvazione della riforma: cosa cambia?

Oggi la Camera ha approvato in via definitiva la riforma con 149 voti a favore e 63 contrari. Gli atenei italiani dovranno ora adeguarsi rapidamente, in attesa dei decreti attuativi, che secondo la ministra dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini arriveranno a breve. Tuttavia, le nuove disposizioni riguardano esclusivamente gli atenei statali, mentre nei privati resteranno in vigore i tradizionali test di ingresso.

Le dichiarazioni del Governo

Il ministro Bernini esulta per l'approvazione della riforma, dichiarando: 'Il numero chiuso è superato, avremo 30.000 studenti in più nei prossimi anni. Stop al test a crocette, stop al mercato parallelo della formazione e al turismo universitario all'estero'. Anche Matteo Salvini, leader della Lega, celebra la riforma come una vittoria del suo partito: 'Era un nostro impegno: consentire a tanti giovani aspiranti medici di mettersi alla prova con gli esami universitari, invece di far dipendere il loro futuro da un test a crocette. Sì al talento e alla meritocrazia'.Come funzionerà il nuovo accesso a Medicina?Libera iscrizione al primo semestre, con programmi uniformi e materie qualificanti.Graduatoria nazionale basata sui crediti formativi ottenuti nel primo semestre.Riconoscimento dei crediti per altri percorsi sanitari.Assegnazione della sede universitaria in base alla graduatoria, alle preferenze degli studenti e ai posti disponibili.

Mentre la maggioranza esulta, l'opposizione, guidata da PD e M5S, attacca la riforma: 'È un bluff: il test non è stato abolito, ma solo spostato. Nessun incremento delle risorse, il rischio è un abbassamento della qualità della didattica'.Anche la Crui (Conferenza dei Rettori) esprime cautela. La presidente Giovanna Iannantuoni dichiara: 'Faremo del nostro meglio per mantenere alto il livello qualitativo della formazione, ma servono regole chiare'.Parallelamente, la Commissione incaricata di riformare i programmi scolastici ha concluso i lavori.A partire dall'anno scolastico 2026-2027, verranno introdotte diverse novità:Latino dalla seconda media.Memorizzazione di poesie per rafforzare la memoria.Maggiore spazio alla musica e alle materie STEM.Introduzione dell'intelligenza artificiale con prudenza.Rinnovamento dell'insegnamento della storia.Queste modifiche mirano a modernizzare il sistema scolastico italiano e adattarlo alle sfide del futuro.