Open Arms, assoluzione definitiva per Salvini: 'Difendere i confini non è reato'

I giudici della VI sezione penale della Cassazione hanno confermato il giudizio di assoluzione che era stato deliberato in primo grado dal tribunale di Palermo per il ministro Matteo Salvini, relativamente ai fatti del 2019 nel caso Open Arms per le accuse di sequestro di persona e rifiuto d’atti d’ufficio.

Nel caso Salvini – Open Arms non si è pronunciata la Corte d’Appello perché il processo non è passato dal grado di appello, ma è arrivato direttamente in Cassazione per una questione di competenza, non sul merito della responsabilità penale.

Respinto il ricorso della Procura di Palermo. 'Cinque anni di processo: difendere i confini non è reato'. Così su X il vicepremier e ministro Matteo Salvini ha commentato la sentenza.

'La definitiva assoluzione di Matteo Salvini nel caso Open Arms è una buona notizia e conferma un principio semplice e fondamentale: un Ministro che difende i confini dell’Italia non commette un reato, ma svolge il proprio dovere. Forza Matteo' - aggiunge sui social il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

'Accolgo con grande soddisfazione la definitiva assoluzione del vicepresidente del Consiglio e Ministro Matteo Salvini nel caso Open Arms. Una decisione che chiarisce i fatti e restituisce serenità. A Matteo va il mio affettuoso abbraccio' - commenta in una nota il presidente della Camera, Lorenzo Fontana.

