Panico a Milano, cede insegna di Generali sulla Torre Hadid a 192 metri di altezza

Collassa l’insegna “Generali” della Torre Hadid a Milano, dichiarato inagibile l’intero grattacielo ed evacuata l’area nel quartiere City Life. Vigili del fuoco e tecnici al lavoro dalle 6.30 sulle cause del cedimento e per mettere in sicurezza l’area.

La prima segnalazione ai vigili del fuoco è arrivata poco dopo le 6,30 del mattino: l’enorme insegna in cima alla Torre Hadid con il logo Generali si è spostata e potrebbe fare un volo di quasi 200 metri e precipitare nell’area sottostante. Immediato l’intervento per la messa in sicurezza e il servizio manutenzione della struttura: si è così evitato il crollo esterno dell’insegna che è alta 15 metri e occupa l’intera larghezza del palazzo. La torre, disegnata da un team di archistar, rappresenta uno degli edifici simbolo di Citylife, il quartiere residenziale e commerciale più moderno di Milano. Centinaia di persone hanno seguito con i nasi all’insù la situazione: dopo l’iniziale spavento per un possibile crollo, poi scongiurato, è prevalsa la curiosità.

È stato attivato da subito un piano sicurezza: la piazza sotto la torre è stata evacuata e la fermata della metropolitana M5 Tre Torri è stata chiusa, tutta l’area è stata transennata per evitare passaggi. Ora si cerca di capire cosa abbia causato il cedimento: si pensa a un problema strutturale, dato che nella notte non si sono registrate raffiche di vento.

Il grattacielo, chiamato anche “lo Storto”, è alto 44 piani, per 192 metri di altezza e al suo interno lavorano oltre 2000 dipendenti del gruppo assicurativo Generali. L’insegna rossa con il logo dell’assicurazione è bifronte, si affaccia sui lati lunghi del palazzo, mentre la sagoma del leone alato occupa quelli corti: l’intero impianto è sorretto da una struttura raggiera che si snoda dal centro del tetto.