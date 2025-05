Papa Leone XIV blocca le coppie gay: 'Investire sulla famiglia, unione tra uomo e donna'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





'È compito di chi ha responsabilità di governo adoperarsi per costruire società civili armoniche e pacificate. Ciò può essere fatto anzitutto investendo sulla famiglia, fondata sull’unione stabile tra uomo e donna'. Lo ha detto Papa Leone XIV, ricevendo in udienza il Corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede. Di fatto uno stop netto alla ipotesi di matrimoni tra le coppie omosessuali.

Sulla stessa scia, il Papa richiama ad un’azione collettiva per la tutela della 'dignità di ogni persona, specialmente di quelle più fragili e indifese, dal nascituro all’anziano, dal malato al disoccupato, sia esso cittadino o immigrato'.

E torna anche in questo contesto la storia personale del neo eletto Pontefice, 'un cittadino, discendente di immigrati, a sua volta emigrato', come si definisce egli stesso.