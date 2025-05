Papa Leone XIV ha ricevuto Sinner: 'Non giochiamo qua, se no rompiamo qualcosa'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Papa Leone XIV ha ricevuto, nelle sale dietro l’Aula Paolo VI, Jannik Sinner, i suoi genitori e il presidente della FITP Angelo Binaghi, questa mattina.

E’ il lieto fine un po’ a sorpresa di una relazione nata mediaticamente a distanza, tra il “Papa tennista” e il numero uno del tennis mondiale che nel frattempo è ai quarti di finale del torneo romano. Binaghi ha portato con sé anche la Coppa Davis e la Billie JK Cup. Sinner ad un certo punto ha chiesto al Pontefice se volesse fare due scambi: “Magari qui rompiamo qualcosa, meglio di no”, ha risposto. “A Wimbledon mi lascerebbero giocare”, ha aggiunto divertito riferendosi al suo outfit bianco.

Qualche giorno fa a Prevost i giornalisti avevano chiesto di un’eventuale partitella a tennis, magari con Agassi. E il Pontefice americano aveva risposto così, scherzando sul gioco di parole: “Non portatemi Sinner”, ovvero… “il peccatore”. I giornalisti hanno poi imbeccato Sinner in sala stampa, al Foro Italico. E l’altoatesino si è schernito: “Non mettetemi in difficoltà”.

Ci ha pensato direttamente Leone a chiudere la questione, rispondendo così anche a Binaghi che già il giorno dopo la fumata bianca gli aveva scritto per invitarlo al Foro.