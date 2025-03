Spes contra spem: il Papa si affaccia, sorride e benedice la folla

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Papa Francesco si è affacciato da un balconcino del Gemelli in occasione dell'Angelus domenicale. E' la prima apparizione pubblica del pontefice dal suo ricovero il 14 febbraio scorso. ‘Spes contra spem’ erano state le parole del cappellano del Policlinico nei momenti più difficili del ricovero. La speranza contro ogni speranza che oggi si è materializzata.

'Ringrazio tutti, saluto questa signora con i fiori gialli'. Queste le parole del Papa affacciato, dopo 38 giorni di ricovero. Il Papa poi ha benedetto la folla di fedeli. In piazza ci sono anche alcuni dei malati dello stesso policlinico, qualcuno accompagnato in carrozzina, a salutare Papa Francesco. Tanti sono anche i pellegrini venuti a Roma per il Giubileo e che non hanno potuto incontrare il pontefice come nelle loro attese in una udienza giubilare.