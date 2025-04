Traslazione di Papa Francesco da San Pietro a Santa Maria Maggiore: mezz'ora di corteo

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Domani il corteo con il feretro di papa Francesco impiegherà circa mezz’ora domani per raggiungere dalla basilica di San Pietro quella di Santa Maria Maggiore: lo ha riferito il direttore della sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni. Il responsabile ha specificato che il corteo “non passerà per piazza San Pietro, uscirà dalla Porta del Perugino e poi proseguirà secondo il percorso indicato dalla questura”.

Sono altissimi i numeri di persone che finora hanno fatto visita a Bergoglio. “Dalla mattina di mercoledì 23 aprile alle 11 fino alle 8 di questa mattina si sono recate nella Basilica di San Pietro per rendere un saluto a Papa Francesco oltre 128.000 persone“, fa sapere la Santa Sede. Anche la notte scorsa la “Basilica di San Pietro è rimasta aperta fino alle 2.30 di questa notte e ha riaperto questa mattina alle 5.40”.

Foto Dire