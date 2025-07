Colpito da un fulmine durante un'escursione: 35enne soccorso sul Cimone

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C... Continua

Attimi di paura nel pomeriggio di oggi sul crinale dell’Appennino modenese, dove un escursionista di 35 anni, residente a Pistoia, è stato colpito da un fulmine durante un violento temporale sulla Cima Tauffi, nel comune di Fanano. L’uomo si trovava in alta quota, lungo il sentiero GEA 00, insieme a un amico, quando improvvisamente si è scatenato un temporale con forte attività elettrica. Intorno alle 16, mentre i due stavano scendendo verso valle, un fulmine ha colpito il 35enne, facendogli perdere conoscenza. L’amico, rimasto illeso, ha immediatamente lanciato l’allarme, attivando la macchina dei soccorsi. La Centrale Operativa 118 Emilia Est ha inviato sul posto l’elicottero di Pavullo, dotato di verricello e con a bordo un tecnico di elisoccorso del CNSAS – Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. Nonostante le condizioni meteo avverse, il mezzo aereo è riuscito a raggiungere la zona, consentendo l’intervento del personale sanitario. Dopo la stabilizzazione da parte del medico anestesista, l’escursionista – che nel frattempo aveva ripreso conoscenza – è stato trasportato all’Ospedale Maggiore di Bologna con un codice di media gravità. Il compagno di escursione è stato invece accompagnato a valle dai tecnici della squadra territoriale del Soccorso Alpino stazione Monte Cimone.

