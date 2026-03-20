Furto con spaccata nella notte alle Poste poi la fuga

A San Vito di Spilamberto la quiete notturna è stata interrotta da un’azione fulminea messa in atto da una banda organizzata, entrata in azione con l’obiettivo di colpire l’ufficio postale della frazione.

Secondo le prime ricostruzioni, i malviventi hanno utilizzato un’auto come ariete per sfondare la vetrata che si affaccia su via San Vito. L’intento sembrava essere quello di penetrare nei locali interni e raggiungere il Postamat, che però non è stato né smurato né fatto esplodere.

L’intervento tempestivo dei carabinieri ha mandato all’aria il piano, costringendo i responsabili a una fuga precipitosa senza riuscire a portare via nulla. Gli investigatori hanno rinvenuto lungo le strade di accesso alla frazione alcuni veicoli abbandonati, probabilmente posizionati dalla banda per ostacolare l’arrivo delle pattuglie.

All’arrivo delle forze dell’ordine sarebbe scattato anche un inseguimento, con i malviventi che si sarebbero diretti verso la bassa modenese.

L’ufficio postale ha riportato danni ingenti alla struttura e agli arredi interni. Rimarrà chiuso fino al completamento dei lavori di ripristino, anche se l’edificio non presenta problemi di stabilità.

