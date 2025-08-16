Un giovane di 24 anni, di origine romena e residente a Modena, risulta disperso dopo essersi lanciato in un bacino idrico nella località Mondine di Moglia, in provincia di Mantova. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri, 15 agosto, intorno alle 17. Il ragazzo si trovava in compagnia di alcuni amici e, insieme a loro, si è tuffato nelle acque antistanti l'impianto idrovoro della zona. È stato però l'unico a non riemergere. Gli amici hanno immediatamente allertato i soccorsi, contattando il 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Moglia, insieme a squadre dei Vigili del fuoco di Suzzara e Mantova.
Le operazioni di ricerca sono state poi supportate dai sommozzatori dei Vigili del fuoco di Bologna e Milano, nonché da un elicottero. Le ricerche effettuate fino alle 2:30 di notte non hanno dato esito positivo. Le operazioni sono riprese questa mattina alle 8. L'area dell'incidente si trova nei pressi dell'impianto idrovoro di Mondine, parte del sistema di bonifica Parmigiana-Moglia.
Giovane si tuffa nel canale e non riemerge
E' successo ieri pomeriggio a Mondine di Moglia. Il giovane di 24 anni di origine romena è residente a Modena
