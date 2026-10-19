Montese, convince un anziano a fare un bonifico da 9mila euro: denunciato per truffa

Il 16 ottobre i carabinieri di Pavullo nel Frignano hanno denunciato un uomo per truffa aggravata ai danni di una persona anziana di Montese.

Dalla ricostruzione, la vittima era stata contattata sul proprio cellulare, da un interlocutore che, utilizzando un numero fisso, lo informava falsamente che era stato eseguito un pagamento a suo nome andato a buon fine. Subito dopo, l’anziano è stato ricontattato da un uomo che, qualificandosi come appartenente alla “polizia antiriciclaggio”, gli ha fornito precise istruzioni per l’esecuzione di un bonifico necessario ad evitare che il suo conto corrente, sulla scorta dei numerosi episodi di truffe, potesse essere svuotato a sua insaputa.

La vittima, tratta in inganno, raggiungeva la filiale Bper di Montese, eseguendo realmente il bonifico di novemila euro sul conto indicato dal truffatore, il quale si era già reso irreperibile.

Intuendo poi di essere stato oggetto di truffa, l’anziano ha denunciato l’accaduto ai carabinieri: la tempestiva segnalazione ha permesso alla procura di chiedere l’emissione immediata di un decreto di sequestro preventivo del conto del beneficiario. Il provvedimento ha impedito che la citata somma venisse di fatto trasferita al truffatore, il quale è stato poi identificato.

In questo contesto i carabinieri rinnovano l'invito 'alla massima prudenza: chiunque dovesse ricevere telefonate o messaggi da sedicenti appartenenti alle forze dell'ordine o dipendenti bancari che chiedono l'esecuzione di bonifici urgenti o altre operazioni finanziarie, deve contattare immediatamente il 112 e il proprio istituto di credito, senza aderire alle richieste'.