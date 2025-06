Travolto da auto: ciclista di 67anni muore sul colpo

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C... Continua

Tragedia questa sera lungo la Strada Provinciale 21 a San Dalmazio di Serramazzoni. Un uomo di 67 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un’auto. L’incidente è avvenuto pochi minuti prima delle 20:00. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i sanitari del 118, con un’ambulanza e un’automedica partite da Pavullo. I soccorritori hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma le ferite riportate erano troppo gravi: l’uomo è deceduto sul posto. Non è stato attivato l’elisoccorso, dato il quadro clinico già compromesso all’arrivo dei soccorsi. I carabinieri di Serramazzoni hanno effettuato i rilievi e stanno indagando sulla dinamica dello scontro. L’autista si è fermato a prestare aiuto ed è stato ascoltato dagli inquirenti.

SOSTIENICI - DONA ORA