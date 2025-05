Muore a 76 anni schiacciato dal trattore, tragedia a Guiglia

Tragedia ieri sera a Rocchetta di Guiglia. Un 76enne residente a Montese è morto schiacciato dal trattore sul quale stava lavorando. L'infortunio mortale è avvenuto in via Monzone in un terreno di proprietà dell'anziano. La vittima è Giuseppe Passini. A trovare il suo corpo senza vita intorno alle 22 è stato un passante. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco, ma per il 76enne non c'era più nulla da fare. Indagano i carabinieri.



