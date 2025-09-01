Precipita col parapendio, 36enne bolognese muore il giorno prima del suo compleanno

Mancavano poche ore al suo compleanno: Giacomo Guidi, di Minerbio, nel Bolognese, non è riuscito a festeggiare oggi, lunedì primo settembre, i suoi 37 anni. È precipitato dopo essersi lanciato con il parapendio poco dopo le 14 di ieri, e nonostante gli amici abbiano subito chiamato i soccorsi, per lui non c’è stato niente da fare.

La vittima dell’incidente, avvenuto nella zona di Pietramala, nel Comune fiorentino di Firenzuola, era residente nel Comune bolognese di Minerbio. Guidi, spiegano dal Soccorso alpino, era con un gruppo di appassionati di volo a vela e si è lanciato dal monte Carpinaccio, nella zona di Poggio Tignoso, quando, probabilmente a causa di una turbolenza, la vela si è chiusa ed è precipitato.

Gli amici hanno subito attivato i soccorsi, e sul posto sono stati inviati la squadra del Soccorso alpino e speleologico stazione Rocca di Badolo, l’elicottero 118 di Firenze dotato di verricello con a bordo il tecnico di elisoccorso del Cnsas, i Vigili del fuoco e i Carabinieri. L’elisoccorso, che era già in zona per un altro intervento, è arrivato in pochi minuti, ma il medico anestesista non ha potuto fare altro che constatare il decesso. I carabinieri hanno informato il pm di turno, che ha dato l’autorizzazione alla rimozione, e la salma è stata recuperata dall’elicottero 118 Pegaso.

