Schianto a Baggiovara: perde la vita automobilista 82enne

Tragedia oggi pomeriggio a Baggiovara di Modena. In un incidente tra due auto all'altezza del cavalcavia sulla tangenziale, è morto un automobilista di 82 anni. Nello scontro sono rimaste coinvolte una Hyundai I10 e un’Alfa Romeo Mito. Il conducente della Hyundai I10 ha perso la vita, ferito il 21enne alla guida dell’Alfa.

Sul posto i sanitari del 118 che hanno trasportato i due feriti all'ospedale poco distante, ma per l'anziano non c'è stato nulla da fare. Sul posto la polizia locale per i rilievi.



