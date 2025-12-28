Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Schianto alla galleria di Strettara: muore motociclista di 43 anni

Schianto alla galleria di Strettara: muore motociclista di 43 anni

L'uomo di 43 anni è deceduto nonostante il tempestivo intervento del 118. Feriti in modo lieve i due occupanti dell'auto, di 53 e 55 anni

1 minuto di lettura

Incidente mortale oggi pomeriggio lungo la statale 12, all'imbocco della galleria di Strettara dal lato verso Pievepelago. Una moto è entrata in collisione con una Toyota e nell'impatto il motociclista ha riportato ferite gravissime. L'uomo di 43 anni è deceduto nonostante il tempestivo intervento del 118. Feriti in modo lieve i due occupanti dell'auto di 53 e 55 anni. Sul posto anche i carabinieri e i vigili del fuoco ed è stato necessario chiudere al transito la galleria.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Maranello, 16enne aggredito con machete da gruppo di minori: botte e tagli al volto e alla mano

Maranello, 16enne aggredito con machete da gruppo di minori: botte e tagli al volto e alla mano

Pestati dal branco in centro: due 17enni all'ospedale, uno ha perso i denti anteriori

Pestati dal branco in centro: due 17enni all'ospedale, uno ha perso i denti anteriori

Tragedia a Modena, portalettere muore di infarto nel centro logistico. La Cgil: 'Mancava defibrillatore'

Tragedia a Modena, portalettere muore di infarto nel centro logistico. La Cgil: 'Mancava defibrillatore'

Camion si ribalta nel Bolognese, 58enne muore schiacciata nella sua auto

Camion si ribalta nel Bolognese, 58enne muore schiacciata nella sua auto

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Fondi ad Hamas: 560mila euro nascosti in un garage a Sassuolo

Fondi ad Hamas: 560mila euro nascosti in un garage a Sassuolo

Terrorismo, finanziamenti dall’Italia ad Hamas: un arresto a Sassuolo

Terrorismo, finanziamenti dall’Italia ad Hamas: un arresto a Sassuolo

Finanziamenti pro-Hamas spacciati per pro-Pal: 9 arresti tra cui Hannoun

Finanziamenti pro-Hamas spacciati per pro-Pal: 9 arresti tra cui Hannoun

Modena, schianto sulla A22: autostrada chiusa in direzione sud

Modena, schianto sulla A22: autostrada chiusa in direzione sud