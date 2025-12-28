Incidente mortale oggi pomeriggio lungo la statale 12, all'imbocco della galleria di Strettara dal lato verso Pievepelago. Una moto è entrata in collisione con una Toyota e nell'impatto il motociclista ha riportato ferite gravissime. L'uomo di 43 anni è deceduto nonostante il tempestivo intervento del 118. Feriti in modo lieve i due occupanti dell'auto di 53 e 55 anni. Sul posto anche i carabinieri e i vigili del fuoco ed è stato necessario chiudere al transito la galleria.
Schianto alla galleria di Strettara: muore motociclista di 43 anni
L'uomo di 43 anni è deceduto nonostante il tempestivo intervento del 118. Feriti in modo lieve i due occupanti dell'auto, di 53 e 55 anni
