Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Tragedia a Parma, bimbo di un anno muore al Nido durante il riposo pomeridiano

Tragedia a Parma, bimbo di un anno muore al Nido durante il riposo pomeridiano

Inutili i primi tentativi di rianimarlo effettuati già nella struttura: il bimbo è stato trasportato all’ospedale dove non è rimasto che constatare il decesso

1 minuto di lettura

Un bimbo di appena un anno è morto mentre era all’asilo, durante l’ora del riposo pomeridiano. Il dramma è accaduto a Parma, all’asilo nido comunale Brucoverde.

Dalle prime ricostruzioni, il piccolo avrebbe avuto un arresto cardiocircolatorio mentre era coricato per il riposo pomeridiano. Inutili i primi tentativi di rianimarlo effettuati già nella struttura: il bimbo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale dove non è rimasto che constatare il decesso. Sul caso sono in corso le indagini per ricostruire cosa è successo. Il nido d’infanzia Brucoverde si trova nel quartiere San Leonardo della città ed è frequentato da oltre 70 bimbi dai 4 ai 36 mesi. Il sindaco Michele Parma si dice sconvolto da quanto accaduto: 'Una giovane vita spezzata così d’improvviso lascia senza parole, ci stringiamo intorno alla famiglia in questo momento di dolore enorme e siamo vicini al personale del nido e alle famiglie del Brucoverde in questo momento terribile'.

Foto Dire

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Schianto sulla A22, Stefania Palmieri muore a 36 anni: era al nono mese di gravidanza

Schianto sulla A22, Stefania Palmieri muore a 36 anni: era al nono mese di gravidanza

Tragedia sulla A22, muore un'automobilista 36enne di Modena

Tragedia sulla A22, muore un'automobilista 36enne di Modena

Tragedia a Modena, portalettere muore di infarto nel centro logistico. La Cgil: 'Mancava defibrillatore'

Tragedia a Modena, portalettere muore di infarto nel centro logistico. La Cgil: 'Mancava defibrillatore'

Camion si ribalta nel Bolognese, 58enne muore schiacciata nella sua auto

Camion si ribalta nel Bolognese, 58enne muore schiacciata nella sua auto

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Blocco Polizia forzato dopo il Rave: chiesti arresti per 5

Blocco Polizia forzato dopo il Rave: chiesti arresti per 5

Carpi, due pakistani e un senegalese arrestati per aggressione

Carpi, due pakistani e un senegalese arrestati per aggressione

Mirandola, controllato dopo il furto offre soldi agli agenti, arrestato

Mirandola, controllato dopo il furto offre soldi agli agenti, arrestato

Modena, schianto in tangenziale: tre auto coinvolte, quattro feriti

Modena, schianto in tangenziale: tre auto coinvolte, quattro feriti