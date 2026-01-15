Tragedia a Sestola. I vigili del fuoco hanno trovato senza vita una persona scomparsa di 77 anni. La scomparsa era stata segnalata ieri e sera alle 21 a Sestola. L’intervento si è concluso con il ritrovamento del corpo nella mattinata odierna alle 3:30 circa, rimasto vittima di un tragico incidente stradale. Decisivo per il ritrovamento è stato l’intervento delle squadre droni dei Vigili del Fuoco, giunte dai Comandi di Ferrara e Reggio Emilia. Sul posto le operazioni a terra sono state coordinate dall’Ucl del comando di Modena, supportati dagli uomini del distaccamento di Pavullo. Gli operatori sono riusciti ad individuare con precisione la posizione del veicolo, finito fuori strada in una zona non visibile dalla carreggiata. Alle operazioni di soccorso e recupero hanno partecipato le squadre operative dei Vigili del Fuoco territorialmente competenti, il personale del Soccorso Alpino per il supporto in area impervia e i Carabinieri.
Tragedia a Sestola, 77enne esce con l’auto di strada: trovato senza vita dopo lunghe ricerche
Il ritrovamento del corpo nella mattinata di oggi alle 3:30 circa
