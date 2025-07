Una smart prende fuoco sulla A14: rallentamenti in autostrada

Paura oggi pomeriggio lungo l’autostrada A14, all’altezza del chilometro 181, nei pressi di Fano. Intorno alle 15:30 una Smart ha improvvisamente preso fuoco mentre era in transito. Le fiamme hanno avvolto completamente l’auto, propagandosi anche alla vegetazione oltre la carreggiata, fino a un campo adiacente.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando di Pesaro, che hanno provveduto a spegnere l’incendio: il conducente dell’auto, soccorso dal personale sanitario del 118, è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

Disagi alla circolazione per la chiusura temporanea di una corsia. Presente anche la Polizia stradale per la gestione del traffico.