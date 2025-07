Giovane scout si perde lungo la Via Vandelli, ritrovata sana e salva dopo ore di ricerche

Momenti di tensione si sono vissuti oggi pomeriggio lungo la storica Via Vandelli, dove una giovane scout di 18 anni, residente a Firenze, è scomparsa durante un'escursione con il proprio gruppo. Il fatto è avvenuto nei pressi di Pievepelago, in località La Fabbrica, dove la comitiva di boy scout si era fermata per il pranzo.

Al termine della pausa, il gruppo si è rimesso in cammino verso Sant'Annapelago, ma poco dopo si è accorto che la ragazza non era più tra loro. Privi di contatti diretti — la giovane non aveva con sé il telefono cellulare — i compagni hanno tentato una ricerca autonoma, senza però riuscire a rintracciarla. È stato quindi lanciato l’allarme intorno alle ore 16:40.



Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Carabinieri, il Soccorso Alpino e Speleologico della stazione Monte Cimone, la squadra del Soccorso Alpino di Pievepelago, il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e i Vigili del Fuoco, che hanno attivato l’elicottero del Nucleo Volo di Bologna. Le operazioni si sono concentrate lungo entrambi i versanti della Via Vandelli, tra Pievepelago e Sant'Annapelago.



Alle 17:50, la ragazza è stata finalmente localizzata dalla squadra proveniente da Sant'Anna, ormai già sulla strada asfaltata e prossima alla meta. Non presentava alcun problema di salute e l’allarme è stato prontamente rientrato. L’intervento rapido e coordinato delle forze coinvolte ha permesso di riportare serenità al gruppo e di evitare conseguenze più gravi.