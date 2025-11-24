Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Carpi, lutto in Federconsumatori: è morto a 78 anni Wainer Rustichelli

Nella mattinata di martedì tutte le sedi Federconsumatori della provincia saranno chiuse

Lutto per la morte a 78 anni di Wainer Rustichelli, storico volontario di Federconsumatori, responsabile da vent’anni della sede di Carpi e membro della Presidenza di Federconsumatori Modena.

'E’ stato grande il suo contributo professionale ed umano alla crescita dell’associazione, a partire dalla fine degli anni ‘90, dopo il pensionamento dalla Polizia Municipale di Correggio. Wainer si è occupato nel tempo di pratiche civili, di diritto commerciale e di truffe, con una passione straordinaria, partecipando sempre ai problemi delle persone. Un coinvolgimento profondo che era la sua cifra, assieme alla generosità, sperimentata da tutti coloro che lo hanno conosciuto - si legge in una nota -. Vogliamo ricordare le decine di assemblee che negli anni Wainer ha tenuto nei centri sociali delle Terre d’Argine, in particolare rispetto alle truffe ai danni di anziani. Spirito indomito, anche nella malattia; appassionato motociclista, con la moglie amatissima per le strade d’Italia e d’Europa. Indimenticabile compagno e amico, indimenticabile Wainer, fai un buon viaggio'.

E' possibile dare l'ultimo saluto domani, martedì 25 novembre, presso le camere ardenti del Policlinico di Carpi, a partire dalle 11 e fino a mercoledì alle 11. Nella mattinata di martedì tutte le sedi Federconsumatori della provincia saranno chiuse.

