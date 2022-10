Cremlino: 'Nato coinvolta nella guerra, ma Russia raggiungerà obiettivi'

'La Nato è stata coinvolta nel conflitto in Ucraina ma non sta in alcun modo intaccando gli obiettivi della Russia'. Lo ha detto oggi a Rossiya-1 il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.'In effetti, la Nato è stata coinvolta nel conflitto ucraino. Tuttavia, non sta in alcun modo influendo sui nostri obiettivi. Detto questo, l'operazione continuerà e andremo fino in fondo - ha affermato in un'intervista a 'Mosca. Cremlino. Putin', programma televisivo, parte del quale è stato pubblicato su Telegram -. L'assistenza della Nato all'Ucraina complica la situazione, ma la Russia è ancora in grado di continuare la sua operazione militare speciale'.'Apparentemente, ci sta facendo mobilitare le nostre forze economiche e di altro tipo. Il regime di Kiev è una cosa, ma il potenziale della Nato è un'altra cosa - riporta la Tass -. Significa un onere aggiuntivo. Tuttavia, il nostro potenziale ci rende capaci di continuare l'operazione in questa situazione'.