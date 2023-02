Devastante terremoto 7.9 in Turchia: oltre 500 morti

Il Dipartimento della Protezione civile ha diramato a scopo cautelativo un'allerta per possibili onde di maremoto in arrivo sulle coste italiane

Una scossa di terremoto di magnitudo 7.9 è stata registrata alle 4:17 ora locale (le 2:17 in Italia) nel sud della Turchia, non lontano dal confine con la Siria. Al momento si registrano oltre 500 morti e migliaia di feriti.

Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia italiano e del servizio di monitoraggio geologico statunitense Usgs, il sisma ha avuto ipocentro a circa 20 chilometri di profondità ed epicentro nella provincia di Gaziantep.



Il Dipartimento della Protezione civile ha diramato a scopo cautelativo un'allerta per possibili onde di maremoto in arrivo sulle coste italiane in seguito alla scossa. In un comunicato, la Protezione civile raccomandava 'di allontanarsi dalle zone costiere, di raggiungere l'area vicina più elevata e di seguire le indicazioni delle autorità locali. Anche un'onda di solo 0,5 metri di altezza può generare pericolose inondazioni e fortissime correnti'. 'Il Dipartimento della Protezione civile, in raccordo con l'Ingv, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) e le strutture del Servizio nazionale di protezione civile (Snpc), continuerà a fornire tutti gli aggiornamenti disponibili sull'evoluzione dell'evento', conclude la nota.



Si è fermara inoltre a scopo cautelativo, dalle 6.30, la circolazione ferroviaria in Italia iniziando dalle regioni meridionali di Sicilia, Calabria e Puglia, con possibile successiva estensione all'alta Italia a seguito dell'allerta.





