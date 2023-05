Erdogan vince ancora in Turchia, in Spagna Sanchez si dimette

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, si è assunto 'in prima persona' la responsabilità dei risultati negativi del Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) alle elezioni amministrative di ieri e con un messaggio alla nazione in televisione, ha rassegnato le sue dimissioni. e la sua decisione di 'sciogliere il Parlamento e procedere alla convocazione di elezioni generali per domenica 23 luglio'.