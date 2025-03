Gedda: l'Ucraina accetta la proposta di cessate il fuoco

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

L’Ucraina ha acconsentito a una proposta di cessate il fuoco per una durata di 30 giorni che prevede in parallelo l’avvio di negoziati di pace con la Russia: lo ha annunciato il segretario di Stato americano Marco Rubio, a Gedda, in Arabia Saudita.'La comunicazione è stata resa al termine di colloqui tra delegazioni degli Stati Uniti e dell’Ucraina. Lo riferisce l'agenzia Dire

Rubio ha sottolineato che la proposta di cessate il fuoco e di parallelo avvio delle trattative è stata avanzata da Washington.



Secondo il segretario di Stato, ora “l’offerta sarà presentata ai russi” e la “speranza” è che Mosca accetti. “La palla è nel loro campo” ha aggiunto Rubio.

A Gedda in un punto stampa con i giornalisti è intervenuto anche il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Mike Waltz.

Il responsabile ha detto che presto si confronterà con la sua controparte russa, mentre Rubio avrà un incontro in Canada con gli altri ministri degli Esteri dei Paesi del G7.

“Accogliamo con favore le notizie giunte oggi da Gedda sui colloqui tra Stati Uniti e Ucraina”: così Ursula von der Leyen e Antonio Costa, rispettivamente presidente della Commissione e del Consiglio europeo.In una dichiarazione diffusa sul social network X, si fa riferimento alla “proposta di un accordo di cessate il fuoco” e alla “ripresa della condivisione dei servizi di intelligence e dell’assistenza alla sicurezza da parte degli Stati Uniti”.Von der Leyen e Costa sottolineano: “Si tratta di uno sviluppo positivo che può rappresentare un passo avanti verso una pace globale, giusta e duratura per l’Ucraina“. E ancora: “La palla è ora nel campo della Russia; l’Ue è pronta a svolgere appieno il suo ruolo, insieme ai suoi partner, nei prossimi negoziati di pace”.