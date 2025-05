Genocidio a Gaza, in un raid israeliano ucciso il giornalista Aslih: 'Orrore senza fine'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





'Un altro orribile crimine si è compiuto in Terra di Palestina, il giornalista Hassan Aslih è stato ucciso, mentre era sul lettino del complesso medico Nasser a Khan Yunis, nella Striscia di Gaza meridionale. Hassan era rimasto ferito alcune settimane fa mentre svolgeva il suo dovere professionale di documentare i crimini dell'occupazione. Ha continuato a ricevere cure sommarie, perché a Gaza ormai i medicinali sono merce rara, finché non è stato raggiunto da un attacco aereo israeliano che ha preso di mira il complesso medico'. A denunciare il fatto è il Movimento Indipendenza Emilia Romagna.

'Se ne va un altro Testimone della verità, uno di quelli che per 19 mesi hanno mantenuto la macchina fotografica accesa, sfidando i proiettili e la morte ogni giorno. Hassan resta il simbolo di un giornalismo libero, come lo sono gli altri 210 colleghi uccisi nella mattanza di Gaza, mattanza che è del tutto indifferente al nostro governo e agli esponenti politici che hanno avuto il coraggio di festeggiare i 77 anni dello Stato d'Israele, insieme al personale dell'ambasciata israeliana a Roma'.