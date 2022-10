Guerra in Ucraina, Usa sempre più in campo: ecco armi per difesa aerea

L'Ucraina riceverà 2 sistemi di difesa aerea Nasams dagli Stati Uniti. Lo riporta Kiev Independent citando l'intervista rilasciata dal ceo della Raytheon Technologies, Greg Hayes, alla Cnbc. La Raytheon Technologies, conglomerato aerospaziale e della difesa con sede negli Stati Uniti, ha consegnato al governo americano due sistemi di difesa aerea Nasams destinati all'Ucraina, come spiegato da Hayes. 'Abbiamo appena consegnato due sistemi Nasams. Ne abbiamo consegnati due al governo un paio di settimane fa. Verranno installati in Ucraina', ha affermato Hayes, spiegando che i Nasams 'sono un sistema di difesa aerea a corto raggio che può sparare un missile aria-aria avanzato a medio raggio AIM-120 e potrebbe abbattere droni, missili balistici e jet da combattimento'.Intanto Vyacheslav Volodin il presidente della Duma, la Camera bassa del Parlamento russo, afferma che l'Ucraina ha perso la capacità di esistere come Paese ed è diventata una colonia degli Stati Uniti.'L'Ucraina non è più in grado di esistere come Paese. L'Ucraina è stata occupata dalla Nato, e il Paese è diventato una colonia statunitense. Kiev riceve ordini da Washington e le forze ucraine vengono guidate dal Pentagono - afferma Volodin -. Il regime di Kiev non è in grado di onorare i suoi impegni sociali nei confronti dei cittadini o pagare salari e pensioni da solo. Il sistema finanziario del Paese è in rovina e deve pagare un debito di oltre 100 miliardi di dollari. Gli interessi sui prestiti stanno crescendo su base giornaliera'.