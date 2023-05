Russia accusa Kiev: 'Attentato a Putin, attacco su Cremlino con droni'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Il presidente e altre persone non sono state ferite, il programma di lavoro del capo dello Stato non è cambiato, secondo il Cremlino, che considera queste azioni come 'un’azione terroristica pianificata e un tentativo di assassinio contro il presidente' alla vigilia della giornata della Vittoria e della parata del 9 maggio. Infine, si sottolinea che la parte russa 'si riserva il diritto di rispondere a questo attacco dove e quando lo ritiene opportuno'.'La Russia non ha altra opzione che quella di eliminare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dopo l’attacco con drone contro la residenza del Cremlino di Vladimir Putin' - ha poi affermato il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitrij Medvedev, sul proprio canale Telegram.Immediata la replica dell’Ucraina. In un messaggio pubblicato su Twitter, il capo dell’ufficio presidenziale di Kiev, Mykhailo Podolyak, ha scritto: 'L’attacco dei droni contro il Cremlino di cui Mosca sta accusando l’Ucraina potrebbe essere una prova del fatto che si sta preparando un atto di sabotaggio su larga scala'. Podolyak ha sottolineato: 'Per quanto riguarda i droni nel Cremlino. Tutto è prevedibile… la Russia sta ovviamente preparando un atto terroristico su larga scala. Pertanto, all’inizio trattiene un gruppo di presunti sabotatori in Crimea. E poi dimostra ‘droni sul Cremlino'', ha sostenuto Podolyak. Il consigliere ha ribadito che l’Ucraina sta conducendo una guerra esclusivamente difensiva, quindi gli attacchi sul territorio della Russia come questo 'non risolvono un singolo compito militare. In secondo luogo, osserviamo con interesse la crescita di incidenti che si verificano in diverse parti della Russia. L’emergere di droni sconosciuti nelle infrastrutture energetiche o nel territorio del Cremlino può indicare il lavoro clandestino delle forze di resistenza locali', ha Podolyak, aggiungendo che il presidente russo Vladimir Putin 'sta perdendo il controllo del Paese'.