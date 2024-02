Comunità Ucraina in piazza: 'Grazie Italia'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Una manifestazione dichiaratamente 'pacifica,

per onorare la memoria delle vittime con momenti di silenzio e riflessione, con canti e discorsi per esprimere la nostra determinazione e ribadire il nostro sostegno a tutti quelli che continuano a lottare per la libertà, la giustizia e la pace giusta'



Tanti i cartelli contro Putin e la Russia, tante le bandiere ucraine (una di diversi metri sostenuta da una decina di persone fatta sfilare al centro del corteo prima e poi al centro della piazza), e due gli striscioni di ringraziamento all'Italia per il supporto dato, sia militare sia alla popolazione. Bandiere e striscioni colorati dove però spiccavano, suscitando un certo imbarazzo, striscioni e bandiere con scritte gialle su sfondo nero inneggianti il battaglione Azov. Presenti sul posto anche due consiglieri Comunali: Federica Venturelli, anche coordinatore cittadino PD e, anche in corteo, Alberto Bosi, Consigliere comunale Capogruppo di Alternativa Popolare.





'Gli eventi del 2014 e del 2020 - afferma la comunità Ucraina - continuano a rappresentare una grave violazione del diritto internazionale e dei principi fondamentali di pace e sovranità nazionale.

In questi anni, l'Ucraina ha dimostrato una resilienza straordinaria di fronte all'aggressione russa.

Il popolo ucraino continua a difendere con coraggio la propria sovranità e integrità territoriale pagando un prezzo altissimo: perdite di migliaia vite umane, famiglie divise, distruzione di infrastrutture vitali e sofferenze incalcolabili per la popolazione civile.

La presenza militare russa continua a costituire una minaccia per la pace e la stabilità internazionale.

Ogni ritirata ucraina equivale ad un’avanzata russa verso l’Europa.

Come comunità internazionale, dobbiamo restare uniti nel condannare l'aggressione russa e nel sostenere gli sforzi dell'Ucraina per difendere la propria sovranità e integrità territoriale.

È essenziale che tutti noi lavoriamo insieme per porre fine a questa ingiustizia - affermano - e per costruire un futuro sereno e prospero per le generazioni future'