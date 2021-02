Alla Camera 535 sì per Draghi, ma Monti ne ebbe di più

I sì sono stati 535, i contrari 56, gli astenuti 5. Altri 12 deputati sempre del Movimento non hanno partecipato al voto. Come già accaduto al Senato, anche in questo caso i voti di fiducia ottenuti dall'esecutivo guidato dall'ex presidente della Bce, pur molto ampi, non raggiungono il record incassato dal governo di Mario Monti, che nel 2011 ottenne 556 sì a Montecitorio.Numeri che assicurano comunque una larga maggioranza. Da oggi il presidente Draghi, pur in una repubblica parlamentare, ha davvero pieni poteri e sostegno per portare avanti il proprio programma di governo. Partendo anche da temi come il processo 'giusto e di durata ragionevole' nel rispetto della Costituzione. Un elemento, quello della giustizia, che preoccupa gli investitori stranieri.