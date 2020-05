Conte in diretta: dal 15 giugno aperti anche i cinema dal 25 le palestre

Il premier Conte di nuovo in diretta TV nell'ora di massimo ascolto conferma le misure che sono contenute nel decreto legge già presentato ed il via libera alle regioni, da lunedì 18, per l'avvio della fase 2. Con le linee guida definite a livello nazionale e declinate a livello regionale dai singoli governatori, che a differenza di quanto succedeva nella fase uno, hanno la possibilità di introdurre non più solo esclusivamente più restrittive ma anche rimuovere alcune restrizioni. Insomma, è una sorta di via libera quello dato alle regioni, condizionato solo da un eventuale ondata di ritorno del contagioEd è così che per l'Emilia-Romagna, da lunedì 18, sono confermate le misure già avanzate dal Presidente della Regione Stefano Bonaccini e riportate da La Pressa. Riaprono negozi di vendita al dettaglio i servizi legati alla cura della persona come barbieri, parrucchieri e centri estetici, ristoranti, bar, pizzerie, gelaterie, pasticcerie, pub. Aperti anche stabilimenti balneari e luoghi di culto per celebrazioni liturgiche. Rimarrà in vigore il divieto di spostarsi tra regioni, salvo motivi di lavoro, massima urgenza o ragioni di salute. 'In prossimita’ del 3 giugno - ha affermato Conte - valuteremo coi nostri esperti, se i dati saranno incoraggianti, nella prospettiva positiva di tornare a muoverci senza limitazioni tra regioni”.

“Dal 3 giugno- aggiunge- sara’ possibile spostarti dagli Stati dell’Unione Europea in Italia, senza l’obbligo di quarantena per chi arriva in Italia. Questo creera’ le premesse per una ripresa del turismo”.

“Dal 15 giugno- spiega ancora il premier- riapriranno i teatri e i cinema, il 25 le palestre'



Il premier ha spiegato che regioni e sindaci potranno intervenire per modificare le norme.





Di seguito le disposizioni per l'Emilia-Romagna per i singoli settori di attività



Esercizi di somministrazione alimenti e bevande e attività da asporto e consumo sul posto