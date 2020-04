Coronavirus, in Cina bambini creano cappelli anti contagio

Contro il coronavirus serve anche aguzzare l'ingegno, come hanno fatto i bambini di una scuola elementare cinese:Questo perchè una volta che il bambino si siede non può avvicinare il proprio banco a quello del compagno senza che le rispettive falde si tocchino tra loro.A ispirare l'idea di questa scuola è il cappello tradizionale che veniva impiegato alla corte degli imperatori della dinastia Song. Fu ideato affinche' nobili e funzionari non potessero parlare tra loro sottovoce e quindi ordire complotti.Il distanziamento da solo non basta, però: ecco così che ciascun alunno indossa diligentemente anche la mascherina.