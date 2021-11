Berlusconi al Colle? Spunta l'ipotesi del presidente 'traghettatore'

C’è stato un tempo in cui Silvio Berlusconi ai parlamentari del Movimento 5 Stelle non avrebbe fatto nemmeno “pulire i cessi”. Ma con il voto sul Quirinale alle porte il patron di Forza Italia è sempre più disposto a cambiare idea. La sua intervista al Tempo, in cui si dice favorevole al reddito di cittadinanza, una volta definita una 'inutile presa in giro' viene unanimemente letta come un tentativo quasi sfacciato ingraziarsi i voti della galassia grillina comprendendo anche i fuoriusciti dal movimento che 'turandosi' il naso potrebbero votare Berlusconi alla quarta votazione, quando servirebbero soltanto 505 voti per salire al colle. E basta pensare che stando alle indiscrezioni parlamentari Berlusconi potrebbe già oggi contare su 480 voti. Ma c'è di più, molto di più.Nell'analisi della strategia del Cavaliere per l'incredibile scalata al colle istituzionalmente più alto e prestigioso svolta da Alfonso Raimo e Ugo Cataluddi per l'agenzia Dire sarebbero diversi gli elementi che giocherebbero a favore di Berlusconi. Compreso il fatto che la salita al colle di Draghi come diretto successore di Mattarella e l'ipotesi di elezioni anticipate, non è ben vista dalla maggioranza di governo e dai parlamentari. Per loro elezioni anticipate significherebbero 80-90 euro in meno.Ciò non significa che la strada Berlusconi sarebbe spianata. Ed ecco allora che spunta una ipotesi sulla quale Berlusconi starebbe lavorando: non una candidatura per ricoprire l’intero settennato, ma per essere il traghettatore tra questo Parlamento e il prossimo. Quando saranno elette le nuove Camere, con il taglio di un terzo di deputati e senatori, Berlusconi potrebbe dimettersi e agevolare l’elezione di un altro presidente della Repubblica che a quel punto potrebbe essere Mario Draghi.E per riuscire ad avere i voti mancanti, il Cavaliere starebbe, puntando, e lo ha dimostrato in maniera piuttosto esplicita sia tra gli M5S ma, di fatto, agli ex. I destinatari reali, cioè, sarebbero quei 95 ex senatori ed ex deputati che costituiscono la componente più numerosa dei 267 cambi di casacca di questa legislatura. E’ vero che in gran parte gli ex M5s sono più radicali degli stessi M5s. Ma proprio per questo potrebbero finire per votare Berlusconi con il voto segreto, lasciando pure il dubbio che il sostegno a Berlusconi sia arrivato dal Movimento.Gi.Ga.