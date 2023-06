Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













'Abbiamo passato l’ultimo mese assieme alle Brigate di Solidarietà Attiva ad aiutare le popolazioni colpite e a spalare il fango, anche dalla nostra sede di Forlì, e sabato 17 giugno rispondiamo alla chiamata e anche noi porteremo simbolicamente il nostro secchiello di fango sotto la sede della Regione. Vogliamo dire chiaramente che ciò che è accaduto è responsabilità di un modello di sviluppo insostenibile che alimenta e aggrava la crisi climatica e respingiamo la narrazione autoassolutoria tanto del presidente Bonaccini quanto del governo Meloni secondo cui questo è stato un evento eccezionale, imprevedibile e imponderabile - affermano Maurizio Acerbo, segretario nazionale e Stefano Lugli, co-segretario regionale di Rifondazione -.Questa logica nega in un sol colpo il cambiamento climatico e le responsabilità politiche chiare e nette tanto della Regione Emilia-Romagna quanto dei governi che si sono succeduti rispetto alla gestione del territorio e ad un modello di sviluppo che non coglie la sfida dei cambiamenti climatici'.'In Emilia-Romagna, come nel resto del Paese, il territorio è stato visto non come un bene comune da tutelare ma sempre e solo come fonte di profitto. E mentre le forze politiche in Parlamento litigano sulla figura del Commissario straordinario mettendo in atto un osceno e spudorato uso strumentale dell’evento sulla pelle degli alluvionati, noi diciamo che per l’Emilia-Romagna e per il nostro paese serve un'immediata inversione di rotta rispetto al modello di sviluppo e di priorità su dove investire le risorse, che non devono andare in grandi e inutili opere e in armi, ma nella messa in sicurezza del territorio e nella transizione energetica. Per questi motivi Rifondazione Comunista aderisce e invita a partecipare al corteo che si terrà sabato 17 giugno 2023 a Bologna con partenza alle ore 16 da Piazza XX settembre e arrivo sotto la sede della Regione Emilia-Romagna'.