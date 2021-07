Bonaccini: 'Condivido pienamente l'introduzione del green pass'

Il governatore dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini si dice 'molto soddisfatto' del decreto varato ieri dal premier Draghi. 'Credo che il Governo e Draghi in particolare abbiano giustamente posto al centro la necessità di vaccinarsi - dice ancora Bonaccini -. Condivido pienamente la scelta di introdurre il green pass per permettere alle persone di essere più tranquille, non contagiare se stesse ma soprattutto non contagiare gli altri ed evitare che nei luoghi chiusi possano esserci troppi rischi che poi portino non a restrizioni, ma addirittura a chiusure di attività'.Il green pass, sottolinea il presidente regionale, 'è fatto proprio per tutelare le stesse attività'. Infine, ricorda, 'è stata accolta la proposta delle Regioni, e quindi siamo soddisfatti, per rendere prevalente' tra gli indici sulla colorazione delle zone 'non tanto il numero di trasmissioni e di contagi, ma il peso che hanno, l'occupazione dei posti letto nei reparti Covid o di terapia intensiva, e credo sia giusto perchè le regole di prima erano prese quando non avevamo a disposizione i vaccini'. Infine, un appello: 'Ci si vaccini - torna a chiedere Bonaccini - perchè è l'unico strumento che abbiamo per sconfiggere definitivamente questa pandemia'.