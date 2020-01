'Bonaccini, ora mantieni le promesse, nido gratis e punti nascita riaperti'

Bonaccini adesso mantieni: nido gratis e punti nascita riaperti”: questo il testo degli striscioni, firmati CasaPound Italia, apparsi nella notte in varie città della regione.“Promesse, a nostro avviso, che non ha nessuna intenzione di mantenere – spiega in una nota Pier Paolo Mora, coordinatore regionale del movimento – perché il presidente appena rieletto se le è giocate in campagna elettorale solo per disperazione. Non ci stupiamo che personaggi come Bonaccini possano costruire il proprio consenso e vincere tramite spergiuri dell’ultimo minuto, speculando ad esempio – sottolinea – sulla riapertura dei punti nascita la cui inopinata chiusura è avvenuta per un’inopinata scelta fatta proprio dalla sua vecchia giunta”.“La conclusione è semplice e presto detta: le promesse che hanno garantito la vittoria dell’esponente Pd gravino ora sulla sua scrivania e vengano presto tradotte in realtà, dando agli emiliani quanto dovuto. Quanto a noi – conclude Mora – ci addosseremo l’onere di mantenere alta l’attenzione sui temi trattati, affinché sia garantita la giusta celerità dei provvedimenti”.