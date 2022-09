Italexit presenta le liste nel segno della estrema destra di Casapound

Gianluigi Paragone ieri ha presentato a Roma le liste di Italexit. In una sala gremita da militanti del gruppo di estrema destra Casapound, una delle protagoniste della giornata è stata Carlotta Chiaraluce, candidata con Italexit in Lazio.Un lungo applauso ha infatti ha accolto la Chiaraluce, sposata peraltro con il portavoce nazionale Luca Marsella, anch'egli presente alla presentazione.Come si ricorderà la candidatura di esponenti della destra radicale all'interno delle liste di Italexit era stata alla base della rottura dell'alleanza elettorale siglata con Alternativa, il movimento dell'ex cinquestelle Pino Cabras, ma la esponente di Casapound ha avuto la meglio e se il movimento di Paragone supererà lo sbarramento, lei siederà tra gli scranni di Montecitorio.'Partecipazione, entusiasmo e voglia di cambiamenti - scrive Chiaraluce -. Siamo pronti ad entrare in quelle stanze per essere la voce degli ultimi: il popolo italiano'.