Daspo annullato, Puzzer torna a Roma contro il Green Pass

All'indomani della decisione del Tar del Lazio di annullare il Daspo al leader dei Portuali, Stefano Puzzer torna a Roma, in piazza del Popolo a Roma, la stessa piazza dalla quale era stato allontanato.'Siamo tornati a Piazza del Popolo per difendere la Costituzione - affermano Puzzer e Manuele -. Siamo tornati in un posto importante e abbiamo tutto il diritto di esserci. Siamo qui per tutte le persone ancora discriminate, per tutti i lavoratori che devono ancora presentare il green pass, per i sanitari che non possono lavorare fino a dicembre e per gli insegnanti che non possono fare il loro lavoro a contatto con gli studenti. Noi rimarremo qui fino a quando non toglieranno l'obbligo vaccinale e il green pass. Speriamo che questa volta il Governo ci ascolti. Noi staremo qui pacificamente per i nostri figli e il nostro futuro: siamo qui per tutti voi'.