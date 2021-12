Draghi pronto a posticipare stato di emergenza fino al 31 marzo

Lo stato d’emergenza verrà prorogato fino al 31 marzo. E' quello che avrebbe deciso il Governo: la decisione dovrà passare da un Cdm al momento non ancora in agenda, ma che potrebbe tenersi nelle prossime 24-48 ore. 'È chiaro che rispetto alla curva epidemiologica e a una variante che appare molto contagiosa ci sembra necessario pervenire a una proroga' - afferma Giuseppe Conte. Una ipotesi sulla quale è stato cauto il leader della Lega, Matteo Salvini: 'Aspettiamo i dati, siamo al 13 dicembre e aspettiamo di confrontarci con sindaci e governatori'.'Dopo due anni lo stato di emergenza, ma che emergenza è? Non è emergenza, dopo due anni devi riuscire a combattere la pandemia ripristinando la pienezza dei diritti', dice la leader di FdI, Giorgia Meloni. 'Se può funzionare i primi mesi perché non sai con cosa hai a che fare, dopo due anni lo sai con cosa hai a che fare.Per prorogare lo stato di emergenza nel 2022 il governo dovrà farlo con una norma primaria, non potendo più prorogare quello attuale. A regolare lo stato di emergenza, che viene deliberato dal Consiglio dei ministri su proposta del presidente del Consiglio, è il comma 3 dell'articolo 24 del Codice di Protezione Civile nel quale si afferma che 'la durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale non può superare i 12 mesi, ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi'. Nel caso dello stato di emergenza per Covid le proroghe possibili sono però finite già a luglio del 2021.