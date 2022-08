Elezioni: Italia Sovrana e Popolare ci sarà, completata raccolta firme

'La raccolta firme nei collegi di Modena e Bologna e nei comuni distribuiti sul territorio é stata completata con successo. Le sottoscrizioni hanno superato abbondantemente il numero minimo previsto dalla legge elettorale per la presentazione delle liste di Camera e Senato. In questo momento stiamo completando la raccolta dei certificati elettorali nei vari Comuni; procedura da ultimare prima della consegna di tutta la documentazione, prevista per domenica 21 presso la Corte d'appello di Bologna'. Lo ha comunicato il coordinamento provinciale del movimento, esprimendo la soddisfazione per il risultato raggiunto. 'Grazie a migliaia di cittadini che si sono messi in fila, con pazienza e gentilezza, dopo avere fatto anche parecchi chilometri per firmare una lista che si annuncia come la vera novità di questa tornata elettorale anticipata.Nei prossimi giorni il coordinamento provinciale comunicherà l'elenco degli appuntamenti e degli approfondimenti che scandiranno la campagna elettorale di Italia Sovrana e Popolare, durante i quali i cittadini potranno ascoltare gli interventi dei candidati delle circoscrizioni di Camera e Senato e potranno porre domande in un clima di dialogo e di reciproco confronto, aperto ai bisogni dei cittadini'