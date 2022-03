'Green pass, ora a scuola insegnanti non possono avvicinare studenti'

Raffaela Regoli, autrice televisiva, giornalista e firma di molti servizi di Fuori dal Coro su Rete4, dal primo aprile tornerà al lavoro, previo tampone, dopo un mese e mezzo di sospensione per non essere in possesso del super Green pass. In questi mesi di sospensione, senza stipendio, sui suoi canali social ha pubblicato i video del 'Diario di una dissidente' per testimoniare le contraddizioni surreali di un provvedimento, quello sul Green pass rafforzato appunto obbligatorio per gli over 50 per poter lavorare, che ha fatto dell'Italia una anomalia a livello mondiale.'Finalmente si torna al lavoro - afferma oggi in un video -. Ma ci sono due cose che non mi vanno giù. La prima: gli insegnanti tornano a lavorare ma non possono avvicinare i ragazzi ( qui ). Una violenza inaudita, cosa si forma infatti, davanti a questa discriminazione indecente, nella mente degli studenti? Questi insegnanti cosa sono: contagiosi? Hanno forse la lebbra? Il secondo aspetto inaccettabile: i sanitari non vaccinati possono rientrare ma solo dal 22 dicembre. Ebbene come si fa a mantenere quasi due anni delle persone senza stipendio? Come si fa a dire che queste persone non sono abili per lavorare quando l'emergenza è finita? Tutto questo è disumano. Noi nelle prossime settimane non dobbiamo dimenticare queste persone, non dobbiamo lasciarle sole'.