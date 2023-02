Il cardinale Zuppi: 'La guerra nel Donbass è cominciata nel 2014'

L'elemosina, continua l'arcivescovo di Bologna durante la messa, 'è regalare parole buone, specialmente a chi viene visto con sospetto e pregiudizio, a chi è profugo nei paesi vicini o nei paesi colpiti dal male, a quanti sono dovuti scappare dalle proprie case'. Perché, lo ricorda il cardinale, 'le conseguenze della guerra sono l'inferno della povertà e della fame' e quindi è giusto 'portare nel cuore le lacrime delle madri dell'Ucraina, l'angoscia di figli separati dai padri, costretti a compiere quello che non avrebbero mai voluto fare. Perché la guerra, a tutti, fa fare cose terribili'.Per tutto questo, continua Zuppi, bisogna 'pregare insieme a chi è ferito e torturato, pregare insieme ai prigionieri', per 'trasformare il dolore e l'ansia della pace in supplica'. Del resto, sono chiare 'le foto di sofferenze che arrivano dai paesi del conflitto: digiuniamo quindi - esorta il cardinale - da parole dure e da atteggiamenti ignoranti e aggressivi, da vendette per torti che pensiamo di aver subito'.