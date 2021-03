In centinaia in piazza senza mascherine, c'è anche consigliere Fdi. 'Solo diseducazione'

La manifestazione svoltasi sabato a Modena in Piazza Grande è avvenuta in questo momento difficile nel quale tutti speriamo, con le dovute cautele, di tornare il prima possibile alla normalità.Quanto ho osservato sabato in piazza rende per ora quasi impossibile questo tentativo. Assolutamente diseducativa la presa di posizione sulle mascherine che rimangono indispensabili nei luoghi chiusi e negli assembramenti all'aperto, assolutamente inutili quando si è da soli o distanziati all'aperto e addirittura dannose nelle stesse condizioni per le persone anziane che necessitano di sole, movimento e tanto ossigeno.Questo estremismo, non solo è sterile ma fornisce argomenti a chi pretende di farci vivere rinchiusi. Paura, rassegnazione e depressione sono oggi gli stati d'animo più frequenti. Abbiamo però a disposizione, alcune armi vincenti:1) rafforzamento del sistema immunitario con vitamina C e vitamina D;2) è ormai assodato che dal primo giorno dei sintomi i pazienti devono essere visitati e seguiti nel tempo da medici competenti, assumendo tutta una serie di farmaci che correttamente e precocemente usati hanno dato risultati straordinari nel ridurre le ospedalizzazioni e la letalità, specialmente se confrontati alle ancora attuali linee guida ministeriali ovvero: stai a casa, assumi tachipirina (assolutamente controindicata) e vigile attesa.3) entrano finalmente in gioco e con risultati straordinari gli anticorpi monoclonali.4) vaccini che speriamo presto metteranno in sicurezza anziani e persone fragili.Da medico infine ricordo a me stesso che è fondamentale la prevenzione, consigliare una vita sana, evitare vizi e stravizi. Non si possono però per esempio vietare le automobili, gli aerei, i treni e le biciclette per il rischio incidenti o lo stare in casa per il rischio infortuni domestici. Concludendo tutta la prudenza necessaria, impariamo a convivere con il virus ma evitiamo di vivere da morti per morire da vivi.