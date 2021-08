Incidenti sul lavoro, Landini: patente a punti per le imprese

'Occorre non considerare la salute e la sicurezza sul lavoro un costo ma un investimento e bisognaagire sulla prevenzione. Questo significa ridurre la precarietà, formare i lavoratori e anche a chi deve dirigere le imprese'. Cosi' il segretario della Cgil, Maurizio Landini, intervistato da Radio Anch'io Rai, che sottolinea: ' E' il momento di fare investimenti seri.E sul green pass ha agiunto: 'imporlo per le mense è un errore. Le mense aziendali - ha spiegato - non sono un ristorante, sono un servizio per chi ci lavora e quelli che ci vanno sono gia' tracciati prima. Hanno stabilito che il green pass vale per i ristoranti e non negli alberghi, perche' negli alberghi sonotracciate le persone che ci vanno. Non capisco perche' non le mense frequentate da lavoratori, dove ci sono le norme, con le separazioni, i turni, le sanificazioni. In questi anni le mense non hanno certo funzionato fuori dalle regole. Il messaggio che voglio mandare - ha sottolineato Landini - è molto preciso:. Credo sia un errore, anche perche' non aiuta ad aumentare la cultura della vaccinazione.