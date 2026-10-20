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La prof Modena inchioda De Pascale: 'Dismissione Policlinico fake news? Io non dico bugie, ce lo ha detto il Dg Baldino'

La prof Modena inchioda De Pascale: 'Dismissione Policlinico fake news? Io non dico bugie, ce lo ha detto il Dg Baldino'

'Ripeto che io non dico bugie e che al Policlinico agli auguri di Natale del Dg Luca Baldino ha detto esattamente quello che ho dichiarato'

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'Ripeto che io non dico bugie e che al Policlinico agli auguri di Natale del Dg Luca Baldino ha detto esattamente quello che ho dichiarato al suo giornale per primo'. Così la professoressa Maria Grazia Modena replica con una brevissima nota inviata a La Pressa, alle parole di oggi di Michele De Pascale che oggi ha parlato di 'fake news' rispetto all'ipotesi di dismissione del Policlinico.

'Che l’ospedale di Baggiovara mandasse in pensione, ridimensionasse (per ora), il Policlinico era cosa certa, che i modenesi hanno sempre saputo, ma alla quale non hanno mai voluto credere - afferma la Modena -. Oggi, cala il sipario sui tanti inutili balletti che si sono visti in questi anni, spesi alla ricerca di una integrazione, ahimè, impossibile o resa impossibile, perché i giochi erano altri. noi dipendenti dell’AOU lo sapevamo da dicembre, quando, facendoci, gli auguri di Natale nell’Aula Magna del Centro Servizi ce lo ha comunicato, fra canti natalizi e panettoni il DG Luca Baldino. Io me lo ricordo bene, forse molti l’hanno rimosso. Ci siamo chiesti anche a cosa servisse la costruzione della Torre Materno Infantile, che sarebbe stata poi tirata giù'.


De Pascale invece ha dichiarato che ogni ipotesi in tal senso è 'fake news' e che proprio queste 'fake news' avrebbero indotto Mezzetti a reagire.

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Mezzetti che poi ha affermato di avere avuto l'ok della Regione per un investimento da 550 milioni che però De Pascale non cita.

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